الجيش العراقي يستعيد حيين في ساحل الموصل الشرقي

أعلنت قيادة الجيش العراقي الأحد، استعادة السيطرة على حيين يقعان وسط الجانب الشرقي من مدينة الموصل حيث يخوض معارك ضد تنظيم داعش منذ ثلاثة أشهر.

وقال الفريق عبد الأمير يار الله قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، في بيان: “إن قطعات اللواء 71 الفرقة 15 وقطعات عمليات نينوى حررت حي الملايين ومنطقة البناء الجاهز ورفعت العلم العراقي فوق المباني”، موضحا أن هذه أخر أحياء وسط الجانب الشرقي.

كما سيطر الجيش كذلك على الطريق الذي يربط بين دهوك والموصل.

ولايزال هناك حي واحد هو الرشيدية في ضواحي الجانب الشمالي الشرقي بيد المسلحين.

من جهته، ذكر العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن “حي الرشيدية يقع خارج المنطقة السكنية التابعة لمركز المدينة الشرقي، وسيتم قريبا تحريره وتطهيره من دنس داعش الإرهابي”.

وبحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة، فقد قتل آمر اللواء 17 العقيد سبهان حسين إسماعيل الجبوري خلال المعارك.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن مطلع العام الجاري، أن القضاء على داعش في العراق سيتحقق خلال 3 أشهر.

وقد تعهد العبادي سابقا بالقضاء على المسلحين في نهاية العام الماضي، لكن مراقبين اعتبروا، أن توقعات العبادي “متفائلة جدا”.

وقبل انطلاق العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، ساد اعتقاد بأن استعادة الشطر الغربي ستكون أصعب رغم أن مساحته أصغر، وذلك بسبب الكثافة السكانية والطرق الضيقة في بعض أحيائه.