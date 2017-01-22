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آفاق تونس: من حق العسكريين والأمنيين الترشح في الانتخابات كحق دستوري
انتشار الجيش التونسي

آفاق تونس: من حق العسكريين والأمنيين الترشح في الانتخابات كحق دستوري

الأحد، 22 يناير 2017 09:30 م
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شدد حزب آفاق تونس، على موقفه الداعي إلى منح الأمنيين والعسكريين حق الانتخاب باعتباره حق مكفول بالدستور، ومن منطلق أن المواطنة لا تتجزأ، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمس بتاتاً بمبادئ الحياد والمسؤولية وابتعاد المؤسستين الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية.

وأكد الحزب - في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ممارسة الحق الانتخابي تساهم في إرساء ثقافة مواطنة تساعد على بناء مؤسسات جمهورية ولاءها للدولة فقط.

وعبر الحزب عن ارتياحه لقرار مجلس النواب بتحديد الثلاثاء المقبل، موعداً لجلسة عامة للمصادقة على القانون الانتخابي، داعياً إلى ضرورة التمسك بهذا الموعد تفادياً لتأجيل المصادقة على هذا القانون وتأخير تحديد موعد الانتخابات البلدية مرة أخرى لما في ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي و للتنمية و لمصالح المواطنين ومشاغلهم اليومية.

وذكر الحزب أنه دعا كتلته بالبرلمان إلى تكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقي الكتل النيابية والالتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون من أجل النجاح في المصادقة على القانون الانتخابي في الموعد المحدد.

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