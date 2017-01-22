القاهرة .. يجتمع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة عدة موضوعات مهمة، منها قانون الاستثمار الجديد ومؤتمر الصعيد.

القاهرة.. يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباحًا، صلاة قداس ذكرى الأربعين على روح شهداء الكنيسة البطرسية، وذلك بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

القاهرة.. تنطلق فعاليات مؤتمر “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة” الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجلة الشباب، برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بمقر مؤسسة الأهرام.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات ومحاور المؤتمر العلمي الدولي “إدارة الثقافة وثقافة الإدارة”، في الثانية عشرة ظهرا، بقاعة المجلس.

القاهرة.. تعقد لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والأكاديمية المصرية للفنون بروما، أمسية ومعرضا بعنوان “مصر في بينالي ڤينيسيا 2016”، وذلك في الساعة السادسة مساء، بقاعة المجلس والبهو الرئيسي بالمجلس الأعلى للثقافة.

القاهرة.. تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة حلوان ورشة عمل حول الدعم الفني للكليات والكيانات الاستراتيجية والإدارات بالجامعة، بهدف تسهيل الإجراءات التنفيذية للمشروعات، بقاعة الاجتماعات بمبنى رئاسة الجامعة بعين حلوان.

القاهرة.. يستقبل مركز الجيزويت الثقافي بالقاهرة فرقة “ولسة للفنون” بعرضها المسرحي “العالم على جسدي”، في السادسة مساء.

القاهرة.. تنظم ورشة الزيتون الأدبية، في الساعة السابعة مساء، ندوة لمناقشة رواية “كتاب الغربة.. فانتازيا مرتجلة”، للكاتبة والمترجمة عبلة البرشومي.

سوهاج.. تقييم لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، حفلا لمبادرة “سوهاج العطاء”، لدعم شراء جهاز تخطيط للعلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد بقسم الأورام بمستشفي سوهاج الجامعي، بحضور محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، وعدد من مسؤولي المحافظة ورجال الأعمال.

القاهرة.. تطلق مديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر قافلة طيبة دشنها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بالتعاون مع مجموعة من أساتذة جامعة طب الأزهر بمختلف التخصصات الطبية.

القاهرة.. يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم ومحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور سيد خطاب، يرافقهم رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي الدكتور إيهاب الزهري، المركز الثقافي بكفر الشيخ، في الساعة العاشرة صباحا، بحضور القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

القاهرة.. يعقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعًا، بحضور عمداء الكليات، لمناقشة الأنشطة الطلابية في إجازة نصف العام الدراسي 2016-2017، وضرورة الانتهاء من نتائج الكليات خلال فبراير المقبل.

القاهرة.. يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أمسية ثقافية لمناقشة “دور المسرح المدرسي والمسرح الكنسي في التنشئة الاجتماعية”، في السادسة مساء، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويتناول التحليل الفنان فادي فوكيه والمخرج حسن يوسف.

القاهرة.. يعقد نادي القصة حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “البنت التي تغتال الحكايات” الصادرة عن دار ميم الجزائرية، للكاتب محمد علام، في السادسة مساء، بمقر الدار بشارع القصر العيني، ويناقش المجموعة النقاد شوقي عبدالحميد والدكتور شريف الجيار.

المنصورة.. يشهد نائب رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف سويلم اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، في الحادية عشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للجامعة، بحضور وكلاء الكليات المسؤولين عن قطاع الدراسات العليا، لبحث المستجدات الجامعية.

المنصورة.. يعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة اجتماعه الدوري، في الحادية عشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بمبنى كلية التجارة.

المنصورة.. ينظم مركز النيل للإعلام بالمنصورة ندوة بعنوان “تمكين المرأة.. اقتصاديا واجتماعيا”، في الحادية عشرة صباحا، بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنصورة.

المنصورة.. يفتتح محافظ الدقهلية حسام الدين إمام مركز التدريب الإقليمي بشركة الدقهلية لمياه الشرب بحي غرب المنصورة، في الحادية عشرة صباحا.