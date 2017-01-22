نسبت قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد الى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله إن مناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في المراحل الأولى من المحادثات ، وذلك لتنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب الى اسرائيل في هذا الشأن.

وكان ترامب قد وعد بنقل السفارة إلى القدس ، في خروج عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة ، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.

وكان باراك أوباما قد لمح ، قبل يوم من انتهاء ولايته ، إلى أن نقل السفارة إلى القدس قد يسفر عن نتائج من شأنها تفجير الوضع ، وأبدى قلقه إزاء تراجع فرص حل الدولتين.