البيت الأبيض: نقل السفارة الأمريكية للقدس في مراحلها الأولىالأحد، 22 يناير 2017 09:00 م
نسبت قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد الى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله إن مناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في المراحل الأولى من المحادثات ، وذلك لتنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب الى اسرائيل في هذا الشأن.
وكان ترامب قد وعد بنقل السفارة إلى القدس ، في خروج عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة ، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.
وكان باراك أوباما قد لمح ، قبل يوم من انتهاء ولايته ، إلى أن نقل السفارة إلى القدس قد يسفر عن نتائج من شأنها تفجير الوضع ، وأبدى قلقه إزاء تراجع فرص حل الدولتين.
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