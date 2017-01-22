نُقِل 50 شخصا على الأقل إثر إصابتهم في حريق ملهى ليلي في العاصمة الرومانية بوخارست مما تسبب في انهيار المبنى بالكامل وتحوله لرماد.

وأوضحت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الحريق اشتعل في ملهى “بومبو” الليلي كاملا، مما تسبب في إصابة كل من كانوا بداخله بالاختناق نتيجة استنشاقهم للدخان الكثيف الناتج عن الحريق، فيما أصيب آخرون بجروح بعد أن قفزوا من الطابق العلوي للملهى الموجود على ضفاف إحدى البحيرات هربا من النيران.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية “مونيكا داج بوج”: “إن المصابين نقلوا إلى المستشفى ويتلقون العلاج اللازم الآن وقد تمكن أغلبهم من العودة لمنازلهم ماعدا خمسة منهم مازالوا يتلقون العلاج”.