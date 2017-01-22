أغلق محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، 5 منافذ لبيع السلع التموينية وقرر إلغاء تراخيصها لبيعهم مقررات تموينية مدعمة بالسوق السوداء والتلاعب في وصول الدعم لمستحقيه والاستيلاء على المال العام.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية بناء على تشكيل إدارة شرطة التموين حملة بالإشتراك مع الجهات المعنية بالمرور على بعض البقالين التموينيين، وذلك لمتابعة وضبط الأسواق وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ضبطت الحملة بدال تمويني بقرية ميت خيرون مركز المنصورة لقيامه بتجميع كميات من المقررات التموينية وتخزينها، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وشملت المضبوطات 1600 كيلو سكر، و324 زجاجة زيت ماركة كهرمان.

. وفي قرية جديدة الهالة مركز المنصورة، تم ضبط صاحب فرع جمعيتين لصرف السلع والمقررات التموينية المدعمة، حيث عُثر داخل مخازن الجمعية على 540 زجاجة زيت طعام ماركة كهرمان، و3540 كيلو سكر، لإعادة بيعها بالسوق السوداء. وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات التموينية يوميا على كافة منافذ البيع بمختلف أنواعها للتصدي لكافة محاولات التلاعب بقوت المواطنين، وللتأكد من وصول السلع وخاصة التموينية لمستحقيها، وكذلك لردع المتلاعبين والفاسدين وللحفاظ على أموال الدولة والشعب.

وأحال إمام، اثنين من بدالي التموين للتحقيق، وإلغاء تراخيصهم بقرية ميت غراب مركز السنبلاوين وقرية طنيخ مركز نبروه لبيعهم مقررات تموينية بالمخالفة وحجبها عن المواطنين.

وقرر إحالة مسئولي إدارة التموين بالسنبلاوين ومسئول الدفاتر إلى التحقيق لانصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية والتحقيق مع الموقعين بسجل الحضور والانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل.