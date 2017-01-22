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تحذر هام من الأرصاد لقائدي السيارات
الشبورة المائية الكثيفة

تحذر هام من الأرصاد لقائدي السيارات

الأحد، 22 يناير 2017 09:23 م
كتب - عبد الرحمن دياب

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات من الشبورة المائية، طالبا منهم إتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء القيادة صباح غدا.

وأضاف في حواره على شاشة “إم بس سي مصر”، اليوم الأحد، أن فصل الخريف يحدث به كل حوادث السيول، ولكنه أجمل من فصل الربيع؛ نظرا لأن فصل الربيع به موجات الصحراء الغربية، ودرجات الحرارة التي تحدث في فصل الربيع ممكن أن تصل لدرجات أعلى من فصل الصيف.

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