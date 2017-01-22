أعلن جوزيه كاماتشو، المدير الفني لمنتخب الجابون، التشكيل الذي يخوض به مباراة الكاميرون، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الثالثة من المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

يبدأ الجابون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أفونو.

خط الدفاع: بالون، إيكويلي، مانجا.

خط الوسط: ابيندانجوي، زي اوندو، بوكو، ندونج.

الهجوم: إيفونا، بوانجا وأوباميانج.

بينما يبدأ الكاميرون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: اوندوا.

خط الدفاع: كولينس، نكولو، تيكيو، اونيوجو.

خط الوسط: سالي، نجاديو، سياني، باسونج.

الهجوم: مويكاندجو، تالمبي.