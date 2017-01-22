البيت الأبيض يصدر بيانا حول نقل سفارة أمريكا بإسرائيل إلى القدسالأحد، 22 يناير 2017 08:43 م
قال البيت الأبيض، في بيان صحفى منذ قليل، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في المراحل الأولى لمناقشة نقل السفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في بيان “نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع”، فيما قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن البيت الأبيض سيعلن رسميا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، غدا الإثنين.
وأوضحت أن مقربا من إدارة ترامب أكد لوسائل إعلامية إسرائيلية أن الرئيس ينوي إعلان نقل السفارة رسميا في أقرب وقت، مؤكدة أن ذلك القرار سيمثل خروجا كبيرا عن السياسة الخارجية الأمريكية المعتادة.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته، مرارا، نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس على الرغم من تحذيرات اتخاذ هذه الخطوة التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتدميرا لعملية السلام.
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