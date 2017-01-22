حملات أمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون بعدد من المحافظاتالأحد، 22 يناير 2017 09:02 م
شنت الأجهزة الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية حملات أمنية وتموينية ومرورية لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا والمخالفات المرورية والقضايا التموينية.
ففي محافظة المنيا، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 6 أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة 6 متهمين و15 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 4 قضايا مخدرات إتجار، كما تم تحرير 1555 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط سائقين اثنين لتعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 15 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتنفيذ 1176 حكمًا قضائيا.
فيما تمكنت الحملة تموينية من ضبط 58 قضية تموينية، وضبط صاحب مخزن أعلاف لحيازته طن ونصف دقيق بلدي مدعم تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء .. كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي ملوي ومغاغة من إزالة وتنفيذ 108 حالات تعد على الأراضي الزراعية.
وفي محافظة القليوبية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيلا عصابيا من 3 أشخاص تخصص في سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه بمراكز شبين القناطر، وبحوزة اثنين منهم فرد خرطوش وطبنجة صوت، وبمواجهتهم أرشدوا عن 7 دراجات قاموا بسرقتها .. كما تم ضبط تشكليين عصابيين يضمان 6 عاطلين تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والمخازن والمحلات بأسلوب كسر الأقفال بشبين القناطر والخانكة وبمواجهتهم أقروا بوقائع السرقة وأرشدوا عن المسروقات.
وألقت قوات المباحث القبض على عاطلين سبق اتهامهما في قضايا (ضرب وسلاح أبيض ومخدرات)، لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين بمختلف المناطق بمركز القناطر الخيرية وبحوزتهما بندقية آلية وأخرى خرطوش.
كما تمكنت مديرية التموين من ضبط اثنين من بقالي السلع التموينية بتهمة إثبات صرف عمليات وهمية للاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 3 ملايين جنيه بهدف التربح من دعم الدولة للمواطنين.
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