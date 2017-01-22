أكد الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، أن ماحدث في 25 يناير انتفاضة جماعية وليست ثورة، موضحا أن 25 يناير و30 يونيو أحدثوا الكثير من التغييرات في المنطقة.

وقال في حواره ببرنامج “على هوي مصر”، المذاع على شاشة “النهار وان”، اليوم الأحد، إنه يوجد تخطيط علي مصر من الأمريكان بمساعدة بعض الأفراد لزوال عصر مبارك وبداية عصر آخر.