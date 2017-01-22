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عبد الرحيم علي: 25 يناير ليست ثورة
عبد الرحيم علي

عبد الرحيم علي: 25 يناير ليست ثورة

الأحد، 22 يناير 2017 08:42 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، أن ماحدث في 25 يناير انتفاضة جماعية وليست ثورة، موضحا أن 25 يناير و30 يونيو أحدثوا الكثير من التغييرات في المنطقة.

وقال في حواره ببرنامج “على هوي مصر”، المذاع على شاشة “النهار وان”، اليوم الأحد، إنه يوجد تخطيط علي مصر من الأمريكان بمساعدة بعض الأفراد لزوال عصر مبارك وبداية عصر آخر.

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