اجتمعت وزيرة التضامن غادة والي، مع مجموعة من السيدات من خلفيات مهنية مختلفة واللاتي أعربن عن رغبتهن في دعم جهود الوزارة لتفعيل دور المجتمع المدني ومؤسسات الرعاية، حيث ناقشن فرص التعاون في العمل العام والاجتماعي.

واستعرض الاجتماع، اليوم الأحد، استراتيجية وزارة التضامن لتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية وآليات العمل لتحقيق المتابعة والمراجعة وتنفيذ معايير الجودة لتقييم دور الأيتام وعددها 468 دارا، ودور المسنين وعددها 168 دارا ، بالإضافة إلى مشروع “أطفال بلا مأوى” الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”.

وتمت الإشارة أيضا، خلال الاجتماع، إلى أنه تم تقييم دور الأيتام ودور المسنين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

كما تم عرض مبادرات الوزارة لتشجيع التطوع في دور الرعاية مثل مبادرة “بينا..مصر بكره أحلى”، ومبادرة “شبابنا بيخدم بلدنا”، وكذلك برامج الوزارة في مجال حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور فريق التدخل السريع، وأيضا تفعيل الخط الساخن 16439.

وقد أعربت والي عن سعادتها بحماس المرأة المصرية لدعم دور الرعاية والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، في ضوء ما يشهده المجتمع من إجراءات للإصلاح الاقتصادي وما تتميز به المؤسسات الأهلية من قدرة ومرونة على الوصول والنفاذ إلى جميع فئات المجتمع وتقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجا.

وتم الاتفاق على إتاحة فرص لتدريب وتسكين المتطوعات الراغبات في متابعة دور الرعاية وحشد الجهود للتطوع.