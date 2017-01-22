زعم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة ما بين الأسبوع الاخير من فبراير أو أول مارس القادم.

وقال في برنامجه “على مسؤليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء السبت، إن الزيارة تأتي عقب دعوة من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.