

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن معدل التضخم المرتفع بسبب تحرير سعر الصرف يربك بيئة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن بيئة الأعمال بشكل عام ترتبط باستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وأضافعبد الخالق، أن اعتراف صندوق النقد الدولي بعدم توقعه انهيار الجنيه بهذا الشكل يؤكد أنه ساهم في توريط الحكومة بسياساته.

وتساءل عبد الخالق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل، عن النوايا الحقيقة لصندوق النقد الدولي في سياساته النقدية والقرارات المصرفية الأخيرة التي انصاعت لها الحكومة بناءً على نصائحه وتعليماته، مؤكدًا أن تعديل التشريعات وتقديم الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين لن يجذب الاستثمارات دون وجود بيئة مستقرة للسياسات النقدية.

وأوضح وزير التموين الأسبق، أن خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي شرط مهم لتحفيز الاستثمار في مصر.