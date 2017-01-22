 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 07:58 مساءً
روابط سريعة
وزير التموين الأسبق: صندوق النقد ورط الحكومة
اكثر وضوح وجودة - جودة عبدالخالق - وزير التموين - وزير

وزير التموين الأسبق: صندوق النقد ورط الحكومة

الأحد، 22 يناير 2017 08:26 م

 
أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن معدل التضخم المرتفع بسبب تحرير سعر الصرف يربك بيئة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن بيئة الأعمال بشكل عام ترتبط باستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وأضافعبد الخالق، أن اعتراف صندوق النقد الدولي بعدم توقعه انهيار الجنيه بهذا الشكل يؤكد أنه ساهم في توريط الحكومة بسياساته.

وتساءل عبد الخالق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل، عن النوايا الحقيقة لصندوق النقد الدولي في سياساته النقدية والقرارات المصرفية الأخيرة التي انصاعت لها الحكومة بناءً على نصائحه وتعليماته، مؤكدًا أن تعديل التشريعات وتقديم الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين لن يجذب الاستثمارات دون وجود بيئة مستقرة للسياسات النقدية.

وأوضح وزير التموين الأسبق، أن خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي شرط مهم لتحفيز الاستثمار في مصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3