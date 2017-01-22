قال عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين أبو السعود محمد، إن اللجنة لا ترفض قبول أوراق الزملاء خريجي التعليم المفتوح للحاصلين على الشهادات قبل إصدار المجلس الأعلى للجامعات بتحويلها لشهادات مهنية.

وأضاف أبو السعود في تصريح اليوم /الأحد/ - أنه لا يوجد أي قرار من مجلس النقابة بمنع قبول التعليم المفتوح، خاصة أن قرار تحويل التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية لم يتم تطبيقه إلا على طلاب هذا العام الذين سيتم تخرجهم بعد أربع سنوات من الآن، أما الطلاب الذين في الفرق الثانية والثالثة والرابعة وما تم تخرجهم، فهم حاصلون على شهادة عليا بحكم القانون والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع أن قانون نقابة الصحفيين نص على أن يكون الصحفي حاصل على مؤهل عال، أيا كان نوعه، وسيظل هذا البند يطبق حتى تغيير القانون الحالي للنقابة.

وطالب عضو مجلس نقابة الصحفيين الصحف بتقديم الزملاء للجنة القيد بمعايير الكفاءة المهنية فقط وليس بمعايير الشهادات، ومساعدة لجنة القيد في اختيار الأصلح كلما أمكن ذلك.