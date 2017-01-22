حقق فريق تشيلسي فوزاً مثيراً على نظيره هال سيتي بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز ضمن الجولة الـ 22 من البريمييرليج.

سجل أهداف تشيلسي دييجو كوستا في الدقيقة 45 وأضاف التعزيز اللاعب جاري كاهيل في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده للنقطة 56 نقطة بفارق 8 نقاط عن المركز الثاني بينما توقف رصيد هال سيتي عند النقطة 16