روى الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس، تفاصيل تغييره لمسيرته الدراسة من كلية العلوم إلى دراسة الصحافة، وكيف كان رد فعل أسرته.

وقال لويس جريس، في حوار مع برنامج “لدى أقوال أخرى”، مع يوسف الحسيني، على “نجوم إف إم”، اليوم الأحد، “كنت أدرس علوم ولكن بداخلي أريد العمل في الصحافة، وقررت تحويل مجال دراستي والالتحاق بالجامعة الأمريكية لدراسة الصحافة وضحيت بعامين من دراسة العلوم، وأخفيت ذلك عن أسرتي في بداية الأمر”.

وأضاف “جريس” أنه عمل في مجلة “القافلة” التابعة للجامعة، متابعا: “وكان أول سبق صحفي الانفراد بإعلان اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية الاستقالة بسبب خلاف مع العميد بعد رفضه تخفيض رسوم رحلة لأسوان”.

وأوضح لويس جريس أن عائلته علمت بتحويله من علوم لصحافة في حفل التخرج، ولم يغضبوا منه عندما علموا بأنه سيعمل في الأهرام، مضيفا: “ولكن حينما ذهبت لأتسلم عملي في الأهرام، مدير التحرير قالي المؤسسة لغت المنحة”.

وأوضح أنه بعد ذلك عمل في جريدة الجمهورية، ومنها انتقلت إلى صحيفة روزاليوسف.