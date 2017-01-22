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الجيزة تنفذ حملة نظافة مكثفة بشارع الأقصر بإمبابة
مبنى محافظة الجيزة

الجيزة تنفذ حملة نظافة مكثفة بشارع الأقصر بإمبابة

الأحد، 22 يناير 2017 08:25 م
محيط: متابعات

نفذت محافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، حملة نظافة مكثفة استهدفت شارع الأقصر بإمبابة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي بزيادة الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعد شارع الأقصر أحد الشوارع المهمة بمنطقة إمبابة.

وقال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل عزت الخرصة إنه تم الدفع بفرقتين عمال نظافة و6 سيارات نصف نقل ولودر وفرقة من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، حيث تم رفع كافة أنواع المخلفات والقمامة من الشارع وزراعة أحواض الزهور ودهان أسوار المباني وتجديد بردورات الأرصفة، بالتعاون مع حي شمال الجيزة برئاسة منير أنور.

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