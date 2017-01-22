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الرئيس الجزائري يستقبل زعيم النهضة التونسية
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري يستقبل زعيم النهضة التونسية

الأحد، 22 يناير 2017 08:31 م
متابعات

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية؛ حيث أجرى الجانبان مباحثات لم يكشف عن مضمونها.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاحد بالجزائر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي”.

وأضافت: “جرى الاستقبال بحضور وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل”.

ولم يذكر المصدر الملفات التي تناولها الجانبان بالبحث خلال هذا اللقاء.

ومنذ ثورة 2011 في تونس، استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مرات عديدة.

ويؤكد الغنوشي في ختام هذه اللقاءات أنه قام بزيارة “أخوية” للرئيس الجزائري بحكم الصداقة القديمة بين الجانبين؛ حيث بحث معه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وواقع علاقات البلدين.

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