إنشاء مشروع سياحي فندقي بمطروح بتكلفة 855 مليون جنيهالأحد، 22 يناير 2017 08:17 م
وقع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الأحد، مع مسئول “شركة مترنكو الشرق الأوسط” التابعة لـ”شركة وادي دجلة للتنمية العقارية”، على عقود إنشاء مشروع سياحي فندقي بمنطقة “سيدي شبيب” في مدينة الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.
وقال المحافظ - عقب التوقيع - إن ما يتم على أرض مطروح من تنمية واستثمار، هو تنفيذ لرؤية القيادة السياسية بضرورة تغيير مطروح من كافة الوجوه، وأن تكون الشواطئ عامة لخدمة المواطنين دون المساس بها عند إقامة أية مشروعات، مع التأكيد أن عائد المشروعات هو لخدمة أهالي المحافظة بتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وأضاف أبو زيد أنه يتم تقييم أي مشروع من كافة الجهات، في إطارِ من الشفافية والمصداقية، ومن خلال أسلوب علمي وعملي لتلبية وتحقيق الأهداف الاستثمارية، مشيرا إلى أن مطروح درة وقاطرة التنمية والاستثمار في مصر المستقبل، مع الاهتمام اللامحدود للقيادة السياسية بها والتأكيد على الرغبة الحقيقية في الدفع بالتنمية وتشجيع الاستثمار بكافة أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركات “وادي دجلة” ماجد سامي أن المشروع يُقام على مساحة 116 فدانا وبتكلفة استثمارية 855 مليون جنيه، ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات، ويتكون من 1316 غرفة ما بين سياحية وعقارية، بالإضافة إلى 316 فيلا، ويوفر 1000 فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل الإنشاء و700 فرصة عمل دائمة.
وأكد ماجد سامي أن المشروع يضم محطات تحلية مياه ومعالجة مياه الصرف وكهرباء، وحمامات سباحة وملاعب وخدمات رياضية.. موجها الشكر للمحافظ والأجهزة التنفيذية على سرعة إنهاء التعاقد مع الشركة وإزالة كافة العقبات نحو تنفيذ المشروع.
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