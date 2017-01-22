سفير مصر في بكين: العام الثقافي المصري الصيني نموذجا للتعاون المثمرالأحد، 22 يناير 2017 08:11 م
اعتبر السفير المصري في الصين أسامة المجدوب أن العام الثقافي المصري الصيني كان نقطة انطلاق قوية ونموذجاً لما يجب ان يكون عليه التعاون المثمر بين البلدين، مشيرا الى انه ما زالت هناك آفاق ارحب لم يتم استكشافها بعد.
وقال المجدوب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، ان هناك حاجة لتكثيف التعاون في مجالات عديدة مثل تبادل الوفود والخبرات والتدريب والتعاون الاكاديمي والترجمة ومجال السينما والإذاعة والتليفزيون والإعلام.
وأضاف ان “العام الثقافي المصري الصيني جاء في وقت مهم لمصر والصين ليس فقط لأنه اقيم في الذكري الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بل ايضا لان الصين كانت قد أعلنت منذ سنوات قلائل عن مبادرة الحزام والطريق الصينية”، موضحا ان الثقافة مكون مهم من مكونات هذه المبادرة.
وبين السفير انه من ناحية مصر فهي ترغب في توطيد علاقاتها بكل الدول الصديقة من اجل التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه العالم كله الآن ، وهناك ارادة سياسية وشعبية لدي البلدين علي الاستمرار في توثيق العلاقات بينهما، كما أن توطيد العلاقات الثقافية بين مصر والصين سينعكس ايضاً علي جوانب التعاون الاخري بين البلدين وخاصة السياحة والتجارة والاستثمارات والتعاون التكنولوجي.
وأشار المجدوب الى أن مصر حريصة علي توطيد العلاقات مع الصين، وكانت من أوائل الدول التي رحبت بمبادرة “الحزام والطريق” منذ الاعلان عنها وأيضا هي من الاعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهذا سيفيدنا كثيراً في مرحلة البناء حالياً.
وحول الانشطة الثقافية علي مدي العام الثقافي ٢٠١٦ ، كشف السفير المصري ان هذا العام شهد نشاطاً مكثفا ومستمرا ومتصلاً، حيث حرصت السفارة المصرية علي تنظيم ورعاية سلسلة من الفعاليات في الصين تنوعت ما بين العروض الفنية والمسابقات والمعارض الفوتوغرافية والندوات والمحاضرات وغيرها.
وأعرب عن استعداد السفارة دوما للعمل على ايجاد تفاعل بناء بين مختلف الانشطة والفعاليات بحيث تثري وتعزز بعضها بما يصب في مصلحة البلدين.
يذكر أن مصر والصين احتفلتا مؤخرا بختام العام الثقافي المصري الصيني والذى اقيم بدار اوبرا مقاطعة جوانزو جنوب الصين بحضور وزيري الثقافة في البلدين والعديد من كبار المسئولين والفنانين والادباء والمفكرين والاعلاميين والصحفيين ونحو الفى مشاهد من عشاق الفن المصري والصيني، وقد قدمت الدولتان نحو 100 عرض فنى وثقافي على مدى العام 2016 الذى وصفه الوزيران بانه بداية لانطلاق العلاقات الثقافية بين البلدين الى آفاق ارحب نحو مزيد من التعاون وتبادل الخبرات والزيارات واقامة الفعاليات المشتركة.
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