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مباشر.. المجموعة الأولي.. الجابون والكاميرون .. بوركينا فاسو وغينيا بيساو
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مباشر.. المجموعة الأولي.. الجابون والكاميرون .. بوركينا فاسو وغينيا بيساو

الأحد، 22 يناير 2017 08:19 م

يلتقي منتخبا الكاميرون ونظيره الجابوني في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجوعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .

ويسعى كلا المنتخبين لخطف بطاقة التأهل للدور القادم وخاصة بعدما حققت الجابون صاحبة الأرض والتنظيم التعادل في الجولتين الاولى والثانية ولا بديل عن الفوز اليوم لكي تتأهل.

بينما يسعى المنتخب الكاميرون لأن يحسم اللقاء بأي نتيجة غير الخسارة لضمان التأهل.

وفي اللقاء الثاني

يلتقي منتخبا بوركينا فاسو نظيره غينيا بيساو في لقاء الجولة الثالثة ويسعى كلا من المنتخبين أن يخطف بطاقة التأهل.

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