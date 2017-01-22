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الوزراء: منح ترخيص لوزارة الإنتاج الحربي لإنشاء شركة دواء
الدواء

الوزراء: منح ترخيص لوزارة الإنتاج الحربي لإنشاء شركة دواء

الأحد، 22 يناير 2017 08:15 م

 
أفادت قناة «الحياة» في نبأ عاجل لها، منذ قليل، موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة الإنتاج الحربي ترخيص لإنشاء شركة دواء.

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