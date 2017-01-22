

شهد ميدان المحطة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الأحد، تجمع العشرات من الشباب والرجال أمام سيارة تقوم ببيع أقراص منشطة جنسية بأسعار مخفضة.

وأكد عدد منهم إنها تحمل كميات كبيرة من المنشطات الجنسية المجهولة يتم بيعها بأسعار مخفضة والتف حولها عدد كبير من المواطنين أملًا في الحصول على الأقراص الجنسية.

وأردف أحد المواطنين، أن السيارة تقوم ببيع القرص الواحد بسعر 275 قرشا بدلًا من 4 جنيهات مما أدى إلى تجمهر العديد من الشباب أمام السيارة من أجل شرائها، مضيفًا أن عددا كبيرا من الأطفال قاموا بشراء الأقراص وسط حالة من الغضب واستياء المارة.