التربية والتعليم تجري مقابلات لوظيفة مدير مدرسة بكفر الشيخالأحد، 22 يناير 2017 08:17 م
أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المقابلات لـ117 متقدما لشغل وظيفة “مدير مدرسة” بإدارة سيدي سالم التعليمية، مساء اليوم الأحد برئاسة صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
ترأس اللجنة صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء وكيل معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور السعيد بدير سليمان وكيل كلية التربية، وهناء مصطفى شهاب وكيل المديرية، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي، وأحمد نصر مدير عام بالتنظيم والإدارة، ووسام وهدان بالشئون القانونية بالمحافظة، وأمانة سر محمد عبد الوهاب مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وإعداد فني ياسر السعدني، وأحمد قائد.
يذكر أن لجنة الموارد شُكلت بقرار اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفر الشيخ، لاختيار مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة، وموجه، وموجه أول وموجه عام، ومديري مدارس التربية الخاصة، ومديري مدارس التعليم الفني، ومديري مدارس اللغات الرسمية.
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