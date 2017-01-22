شريف عبد الفتاح عضواً بمجلس إدارة شنايدر اليكتريك مصرالأحد، 22 يناير 2017 07:46 م
أعلنت مجموعة شنايدر اليكتريك العالمية، الشركة المتخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن تعيين المهندس شريف محمد عبد الفتاح كممثل وعضوا بمجلس إدارة الشركة بمصر إعتبارا من يناير 2017. يأتي تعيين شريف في المنصب الجديد اضافة لعمله كنائب لرئيس الشركة للشئون الحكومية والطاقة المتجددة.
يتمتع شريف عبد الفتاح بخبره واسعة تمتد لأكثر من 27 عاما فى هذا القطاع، حيث انضم للعمل في شنايدر اليكتريك فى يناير 1991 وتدرج خلال تلك الفترة في العديد من المناصب القيادية الهامة، وصولاً لتقلد منصبه الحالي. ساهم شريف خلال عمله كمسؤل عن قطاع الطاقة المتجددة فى تقديم حلول الطاقة الشمسية لأسطح المبانى؛ سواء لشركات القطاع العام أو الخاص وأيضا فى مجال محطات الطاقة الشمسية بقدرات أكبر من 20 ميجاوات.
كما تمكنت شنايدر إليكتريك من خلال قطاع الطاقة المتجددة الذي يترأسه شريف من توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة جنوب سيناء لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ بقدرة 40 ميجاوات وبتكلفة مبدئية 75 مليون يورو، وذلك بحضور رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا.
قبل انضمامه للشركة، عمل شريف في الشركة المصرية لهندسة النظم الكهربائية (EPS) التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مجال خطوط الكهرباء حتى جهد 22 ك.ف.
جدير بالذكر أن شنايدر اليكتريك تتمتع بتواجد قوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعاونت مع العديد من الكيانات في القطاعين العام والخاص في هذا المجال. مثال علي ذلك، تكوين العديد من التحالفات القوية مع الشركات المسئولة عن توليد الطاقة في منطقة بنبان بأسوان.
وبدأت شنايدر إليكتريك أيضاً في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الدفاع من أجل تجهيز مبانى الجيش لتعمل بالطاقة الشمسية إضافة للتعاون مع الشركات الخاصة فى تحويل نظم الاضاءة لديها للعمل بالطاقة الشمسية التي تم استخدامها أيضاً في حفر الآبار واستخراج المياه من خلال التعاون مع وزارة الاسكان متمثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتخصيص عدة آبار من أجل تطبيق فكرة حفر واستخرج المياه بالطاقة الشمسية.
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