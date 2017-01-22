قدم قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الأردنية أحمد هليل، استقالته من منصبه مساء اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وأفادت وكالة “عمون” الإخبارية المستقلة أن مجلس الوزراء الأردني وافق في جلسته التي عقدها مساء اليوم على استقالة هليل من منصبه.

وكان هليل قد ألقى يوم الجمعة الماضية خطبة أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع الأردني، طالب فيها دول الخليج بدعم الأردن بطريقة اعتبرت مبالغ فيها.