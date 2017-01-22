شاركت وزارة الثقافة، ممثلة في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج هشام عطوة، في ختام الدورة الثامنة لعيد الربيع الصيني، والتي اقيمت بحديقة الأزهر، بدعوة من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وذكر البيت الفني، في بيان اليوم الاحد، ان الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قامت باستعراض التنين الصيني واستعراض الأسدين وهما نتاج التعاون المشترك سابقا بين الفرقة القومية والصينيين.

وأبدى تشن دونغ يون المستشار الثقافي الصيني إعجابه باستعراضات الفرقة وطلب مشاركتها بإحدى احتفالات المركز الثقافي الصيني التي ستقام خلال الشهر القادم.

كما أشاد الحضور بالحفل الفني وما قدمه الجانب الصيني من مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، بحضور المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، ونائب محافظ القاهرة، الدكتور أحمد والي سفير مصر السابق بالصين ورئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، ناصر عبد العال المستشار السياحي المصري السابق بالصين.

يذكر ان مصر والصين احتفلتا مؤخرا بختام العام الثقافي المصري الصيني والذى اقيم الخميس الماضي بدار أوبرا مقاطعة جوانزو جنوب الصين بحضور وزيري الثقافة في البلدين والعديد من كبار المسئولين والفنانين والادباء والمفكرين والاعلاميين والصحفيين ونحو الفى مشاهد من عشاق الفن المصري والصيني، وقد قدمت الدولتان نحو 100 عرض فنى وثقافي على مدى العام 2016 الذى وصفه الوزيران بانه بداية لانطلاق العلاقات الثقافية بين البلدين الى آفاق ارحب نحو مزيد من التعاون وتبادل الخبرات والزيارات واقامة الفعاليات المشتركة.