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الأحد 22 يناير 2017 07:49 مساءً
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"طاحون": طرح 250 طنا من الدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو
دواجن فراخ

"طاحون": طرح 250 طنا من الدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو

الأحد، 22 يناير 2017 07:48 م

 

أكد صبحي طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، إن الشركة تسع إلى توزيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تحت أعين الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح الدواجن في الأسواق بسعر 25 جنيها للكيلو، مضيفًا: “لن نرفع أسعار الدواجن لفترة طويلة مقبلة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل: أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تتفاوض حاليًا مع اتحاد منتجى الدواجن لتوفير البيض للمستهلك بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أنه يتم استلام يوميا 250 طنا من الدواجن لطرحها للبيع للمستهلك بأسعار مخفضة.

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