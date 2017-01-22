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التشكيلة الرسمية لبوركينا فاسو وغينيا بيساو
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التشكيلة الرسمية لبوركينا فاسو وغينيا بيساو

الأحد، 22 يناير 2017 08:50 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو تشكيلة مباراة فريقه التي ستواجه نظيره غينيا بيساو المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الثالثة من المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيلة بوركينا فاسو الرسمية : كوفي ، ياغو ، دايو ، كوني ، كوليبالي ، ناكولما ، كابوري ، ر. تراوري ، ا.تراوري ، بانسي ، ب.تراوري

تشكيلة غينيا بيساو الرسمية : جوناس ، دابو ، رودينيلسون ، جاوري ، كاندي ، نانيسيو ، زيزينهو ، سانتوس ، بريتو ، ميندي ، بيكويتي

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