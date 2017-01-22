أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو تشكيلة مباراة فريقه التي ستواجه نظيره غينيا بيساو المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الثالثة من المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيلة بوركينا فاسو الرسمية : كوفي ، ياغو ، دايو ، كوني ، كوليبالي ، ناكولما ، كابوري ، ر. تراوري ، ا.تراوري ، بانسي ، ب.تراوري

تشكيلة غينيا بيساو الرسمية : جوناس ، دابو ، رودينيلسون ، جاوري ، كاندي ، نانيسيو ، زيزينهو ، سانتوس ، بريتو ، ميندي ، بيكويتي