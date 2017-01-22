 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 07:54 مساءً
روابط سريعة
قرار رئاسي بتخصيص أراض لإقامة مجتمع عمراني غرب قنا
السيسي يوقع على اعلان مبادئ سد النهضة

قرار رئاسي بتخصيص أراض لإقامة مجتمع عمراني غرب قنا

الأحد، 22 يناير 2017 07:29 م
محيط: أ ش ا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ١١ر٨٩٧١ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وقضت المادة الثانية من القرار بنشره في الجريدة الرسمية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3