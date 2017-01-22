محكمة الاستئناف بدبي تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي اليوم الأحد، حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نطق لم تستغرق دقيقة. ورحب والدا الطفل بالحكم، معربين عن أملهما في أن تسير ...