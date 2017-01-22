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الأحد 22 يناير 2017 07:49 مساءً
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بمشاركة الإنتاج الحربي: رسميا ترخيص شركة مساهمة وطنية للمستحضرات الطبية
وزارة الانتاج الحربي

بمشاركة الإنتاج الحربي: رسميا ترخيص شركة مساهمة وطنية للمستحضرات الطبية

الأحد، 22 يناير 2017 07:41 م
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 2 مكرر «د»، الصادر في 17 يناير لسنة 2017- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148، لسنة 2017، والذي نص في المادة الأولى منه على:

«يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية»، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الشركة».

ونصت المادة الثانية: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

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