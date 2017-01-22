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الناظر يكشف عن كنز مصري "مفقود"
هاني الناظر

الناظر يكشف عن كنز مصري "مفقود"

الأحد، 22 يناير 2017 08:01 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور هاني الناظر، المشرف علي مشروع السياحة العلاجية بوزارة الصحة، أن السياحة العلاجية في مصر كنز مفقود ولا يتم استغلال المناطق الطبية الربانية الموجودة في مصر كما ينبغي.

وقال في حواره  ببرنامج “اللمة الحلوة”، المذاع علي  شاشة “المحور”، اليوم الأحد، إن مصر بها موارد للسياحة العلاجية غير موجودة في العالم أجمع، مضيفا أن دول مثل الأردن تحقق دخل سنوي 4 مليارات دولار بفضل السياحة العلاجية.

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