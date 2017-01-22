أفلت أتلتيكو مدريد من صفعة جديدة في الدوري الأسباني لكرة القدم بالموسم الحالي وانتزع تعادلا ثمينا وصعبا 2 / 2 مع مضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

على استاد “سان ماميس” في بلباو ، قلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف نظيف إلى تقدم ثمين 2 / 1 قبل أن ينتزع أتلتيكو مدريد التعادل 2 / 2 ليرفع بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

وبادر أتلتيكو بهز الشباك في وقت مبكر للغاية عن طريق كوكي في الدقيقة الثالثة ورد بلباو بهدفين سجلهما إنييجو ليكوي وأوسكاردي ماركوس في الدقيقتين 42 و56 ولكن الفرنسي أنطوان جريزمان أحرز هدف التعادل الثمين في الدقيقة 80 .

وسجل لاعب الوسط الأسباني فيسنتي إيبورا هدفي لفريقه أشبيلية وهدفا للمنافس وقاد الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري الأسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 4 / 3 على مضيفه أوساسونا اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم.