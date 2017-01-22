محافظ الأقصر يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة عائلة عباديالأحد، 22 يناير 2017 07:26 م
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، في إنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء عمومة عائلة “عبادي” التي استمرت لمدة خمس سنوات، وذلك بمنطقة الستمائة على طريق السوفيتيل بقرية المدامود قبلي شمال الأقصر.
وقد شهد مراسم إنهاء الخصومة كل من محافظ الأقصر محمد بدر، ومدير الأمن اللواء عصام الحملي واللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي وعضوا مجلس النواب الدكتور حمادة العماري، والطيرى حسن عبده.
وأوضح رئيس مدينة الزينية العميد صلاح المندوه، أن الصلح بين أبناء عمومة عائلة عبادي هما “أولاد المرحوم عياد فهيم ، وأولاد الحاج عبد الباسط فهيم” مشيرا إلى أنه من خلال سعى الجهات الأمنية والبحث الجنائي ولجنة المصالحات أقيمت مراسم إنهاء الخصومة الثأرية والصلح بعد تقديم الكفن بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وشيوخ القرى المجاورة.
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