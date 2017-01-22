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موناكو يخطف صدارة الدوري الفرنسي بفوز كبير على لوريان
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موناكو يخطف صدارة الدوري الفرنسي بفوز كبير على لوريان

الأحد، 22 يناير 2017 06:36 م

تصدر فريق موناكو جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم برباعية نظيفة على ضيفه لوريان على ملعب “لويس الثاني” في إطار مباريات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.
حملت أهداف فريق الإمارة الفرنسية توقيع كل من جابرييل بوتشيليا في الدقيقتين (24 و28)، وفالير جيرمان في الدقيقتين (ق37 و59).
وبهذا الفوز، أصبح رصيد موناكو 48 نقطة في مقدمة الترتيب، متقبلا بذلك هدية نيس الذي تعادل أول أمس مع باستيا (1-1) وأصبح وصيفا بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد لوريان عند 18 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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