تصدر فريق موناكو جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم برباعية نظيفة على ضيفه لوريان على ملعب “لويس الثاني” في إطار مباريات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

حملت أهداف فريق الإمارة الفرنسية توقيع كل من جابرييل بوتشيليا في الدقيقتين (24 و28)، وفالير جيرمان في الدقيقتين (ق37 و59).

وبهذا الفوز، أصبح رصيد موناكو 48 نقطة في مقدمة الترتيب، متقبلا بذلك هدية نيس الذي تعادل أول أمس مع باستيا (1-1) وأصبح وصيفا بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد لوريان عند 18 نقطة في المركز العشرين والأخير.