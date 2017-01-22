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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة
ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة

الأحد، 22 يناير 2017 06:32 م
محيط: أ ش ا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، منها 4 سفن حاويات بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء وصل إلى 22 سفينة، علاوة على 24 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف البيان: “أن قطارين بحمولة 2517 طنا و90 سيارة نقل بحمولة 4023 طن قمح غادروا الميناء”، مشيرًا إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 112 ألفا و616 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء إلى 83 ألفا و 440 طن قمح.

وأوضح أن حركة الصادرات من الميناء شملت 16 ألفا و397 طن يوريا و 2000 طن ملح و 4000 طن فوسفات و 1850 طن رمل زجاجي.

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