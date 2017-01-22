استعاد أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بفوز قاتل على ضيفه بيرنلي على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف، في الجولة 22 من المسابقة.

أحرز ثنائية أرسنال شكودرن موستافي وأليكسيس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقتين 59 و98، بينما سجل هدف بيرنلي أندري جراي في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر الذي يواجه هال سيتي مساء اليوم، بينما قبع بيرنلي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.