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فرغلي: أصحاب المعاشات نازلين 30 يناير للتظاهر
البدرى فرغلى

فرغلي: أصحاب المعاشات نازلين 30 يناير للتظاهر

الأحد، 22 يناير 2017 06:18 م

 
أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، إن أصحاب المعاشات أصبحوا ضحية البرلمان والحكومة، مضيفًا: “إحنا نازلين يوم 30 يناير في ميدان طلعت حرب نعلن استياءنا من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى”.

وأشار البدرى فرغلى، إلى أنه لم يعد أمام أصحاب المعاشات طريق إلا المقاومة بالقانون والدستور والتظاهر.

وتابع فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة”، أنه على الرغم من الصلاحيات الكبيرة التي يمتلكها البرلمان في إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي الفقراء ومحدودي الدخل من الانهيار إلا أنه تخلى عن القيام بدوره، لافتا إلى أن العلاوة التي أضيفت للموظفين لا تكفى لمواجهة غلاء الأسعار.

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