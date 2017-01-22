وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ورجل الأعمال احمد ابوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون ضمن مبادرة اعادة اعمار القرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد وسيناء.

قالت نصر فى مؤتمر صحفى اليوم إن البروتوكول يهدف الى تقديم المنح للقرى والمواطنين الأكثر احتياجا عبر المبادرة وجمعية مصر الخير.

وأضافت أن المبادرة تساهم فى توفير الخدمات والبنية التحتية فى القرى الأكثر احتياجا فى الصعيد، والتى تساهم فى النمو الاقتصادي.

من جانبه قال ابوهشيمة إن المبادرة اطلقتها مجموعة حديد المصريين فى يونيو 2014، وكان لجمعية الأورمان دور فعال فيها.

وأضاف ان دخول وزارة التعاون الدولى فى المبادرة يرفع عدد القرى المستفيدة من المبادرة إلى نحو 100 قرية بدلا من 40 قرية حاليا.

وذكر ابوهشيمة ان القرية التى سيتم افتتاحها فى الفترة القادمة ستكون فى محافظة سوهاج.

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بقيمة 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

وأضاف شعبان أنه تم عرض مشروع تطوير 25 قرية مصرية بشكل كامل على الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هناك 513 قرية مستهدفة على مستوى 17 محافظة مصرية، وأن الأمر يتوقف على التمويل، مضيفا أن حجم التمويل بالجمعية يتراوح بين 160 حتى 166 مليون جنيه.