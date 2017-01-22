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إسرائيل تعلن بناء مستوطنات جديدة عقب تولي ترامب
المستوطنات الإسرائيلية

إسرائيل تعلن بناء مستوطنات جديدة عقب تولي ترامب

الأحد، 22 يناير 2017 06:16 م

قال نائب عمدة القدس مائير تروجمان إن حكومة إسرائيل ستبدأ بناء المئات من المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

وأضاف تروجمان في تصريحات نقلتها قناة بي بي سي الإخبارية الأحد:”الآن نستطيع البناء.”

ومضى قائلا: “قواعد اللعبة اختلفت مع وصول دونالد ترامب للسلطة في أمريكا كرئيس. لن تبقى يدينا مقيدة كما كان الوقت خلال رئاسة باراك أوباما”.
وأعطت بلدية القدس إشارة البناء لنحو 566 منزلا جديدا في القدس الشرقية في مستوطنات بيسجات زيف ورامات شلومو وراموت.

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