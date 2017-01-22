في أول رد للرئيس الأمريكي الجديد على على الاحتجاجات النسائية التي انطلقت ضده في الولايات المتحدة والعالم لليوم الثالث على التوالي منذ تنصيبه، أعرب دونالد ترامب اليوم الأحد عن استغرابه من عدم “تصويتهم بالانتخابات”.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” -حسب موقع “يو.إس.إيه توداي” الأمريكي- “شاهدت الاحتجاجات أمس (السبت) وانتابني شعور أننا حظينا بانتخابات للتو! لماذا لم يصوت هؤلاء الناس (المحتجين)”، مضيفا أن “المشاهير يضرون بالقضية بشكل سيء”.

واجتاح مئات الألوف من النساء أكبر المدن الأمريكية، اليوم الأحد، في اليوم الثالث على التوالي من احتجاجات انطلقت الجمعة الماضية يوم احتفالات تنصيب ترامب، تنديدا بشعاراته التي أطلقها ضد المرأة خلال حملته الانتخابية، كما شارك في الاحتجاجات عدد كبير من المهاجرين والأقليات العرقية التي خصها الرئيس الأمريكي أيضا بتصريحات معادية خلال الانتخابات.

وأضاف ترامب عبر “تويتر” في تعليقه على الاحتجاجات، أن “المحتجين السلميين هم سمة مميزة لديمقراطيتنا، حتى إذا لم أتفق معهم دائما، فأنا أعترف بحق الناس للتعبير عن أرائهم”.

وقال “يو.إس.إيه توداي” إن أكثر من 6ر2 مليون شخص تظاهروا في أكبر المدن الأمريكية وبعض عواصم الدول الأوروبية والآسيوية أيضا، تضامنا مع المسيرة الرئيسية في العاصمة واشنطن، والتي بدأت يوم تنصيب ترامب.

وشارك في مسيرة واشنطن العديد من مشاهير السياسة والأفلام السينمائية لهوليوود، وعلى رأسهم إبنة المناضل الأمريكي الراحل مالكولم إكس، والمغنية مادونا، بجانب المطربة ريهانا والممثلة سكارليت جوهانسون.

وحسب الموقع الأمريكي، فإن العديد من الناس انتقلوا على متن حافلات أو تحليقا بالطائرات من مدن أمريكية يصل بعدها إلى كاليفورنيا على الساحل الغربي، للحفاظ على صمود المسيرة الرئيسية بواشنطن، والتي يشارك فيها مئات الآلاف من الرجال والنساء بجميع الأعراق والأديان.

ورفع المحتجون لافتات تسلط الضوء على العديد من القضايا التي تثير العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الرئيس الجديد معها، وبينها حقوق المرأة، وتغير المناخ، وإصلاح القانون الجنائي، والمهاجرين، والعنصرية، وغيرها.