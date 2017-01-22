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السيسي يوافق علي تخصيص أراض لإقامة مجتمع عمراني بقنا
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوافق علي تخصيص أراض لإقامة مجتمع عمراني بقنا

الأحد، 22 يناير 2017 06:17 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة ١١ر٨٩٧١ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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