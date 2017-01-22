5 أكاذيب يردِّدها الآباء النرجسيون تدمِّر أطفالهم نفسياً

إذا ما تعرض إنسان لصدمة في مرحلة طفولته، فيمكن أن يؤثر هذا على نفسيته في مرحلة الكبر، وغالباً ما تحدث مثل هذه الصدمات جراء الإهمال العاطفي أو سوء المعاملة. يتسع نطاق ...