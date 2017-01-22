تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من القبض على ساقطتين، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجيين داخل فيلا بحدائق الأهرام، مقابل الحصول على مبلغ 3 آلاف جنيه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات الرائد أحمد لاشين ضابط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، ممارسة “نسرين. ا” و “آية. و” للأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على مقابل مادى، وبالحصول على إذن من النيابة، وإخطار العميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تم إعداد كمين لهما وضبطهما فى أوضاع مخلة بصحبة خليجيين فى فيلا بمنطقة حدائق الأهرام.

كما ضبط بحوزتهما هاتفين محمول يحتويان على صور فاضحة ومحادثات تتضمن اتفاقات على ممارسة الرذيلة، وتبين حصول كل متهمة على مبلغ 1500 جنيه، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.