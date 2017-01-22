انتزع فريق أياكس فوزا صعبا من مضيفه أوتريخت 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويدين أياكس بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاسه شوني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع أياكس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أوتريخت عند 28 نقطة في المركز السادس.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الثالث عشر لأياكس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لأوتريخت مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مثلها.