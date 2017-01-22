أكد محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، أن الرائدات الريفيات قامت بـ 100 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسرة الريفية بخطورة الزيادة السكانية ومخاطر الزواج المبكر؛ وكذلك تقديم الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والوسائل الصحية الخاصة بمتابعة الحمل ومناهضة ختان الإناث.

وشدد المحافظ، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، على أن تنظيم الأسرة أعطاها أهمية خاصة لمواجهة الزيادة السكانية التي تعرقل خطط التنمية، حيث تم تدريب 120 من مقدمي خدمات تنظيم الأسرة من “أطباء وصيادلة وممرضات ومسئولي مخازن” على المعايير القياسية لتحسن الأداء الإكلينكي وطرق مكافحة العدوى والتسجيل الطبي.

ونوه سعيد بأن إدارة تنظيم الأسرة قد قامت بتنفيذ 7 قوافل صحية إنجابية لمناطق عشوائية ومحرومة من الخدمة بإدارات ( أبو كبير - كفر صقر - أبو حماد - بلبيس - صان الحجر - القنايات - فاقوس ) كما تم عقد 40 ندوة توعية بمدارس الثانوية العامة والفنية ومدارس التمريض بجميع إدارات المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تولي إهتماما كبيرا بالإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحه بها لدخولها الخدمة وتقديم خدمة صحية وعلاجية لأبناء المحافظة في مختلف المراكز والمدن والقرى.