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تشيلي تُسقط البحرين في مونديال اليد
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تشيلي تُسقط البحرين في مونديال اليد

الأحد، 22 يناير 2017 06:10 م

تأهل المنتخب التشيلي لكرة اليد إلى المباراة الفاصلة على المركز 21 ببطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا بتغلبه 35 / 30 على نظيره البحريني اليوم في إطار منافسات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 21 إلى 24 .

ويلتقي منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز 21 غدا الاثنين مع نظيره الياباني فيما يلتفي المنتخب البحريني مع نظيره الأنجولي غدا في مواجهة فاصلة على المركز الثالث والعشرين قبل الأخير.

وأنهى المنتخب التشيلي الشوط الأول من مباراته اليوم متقدما 18 / 14 ثم حافظ الفريق على تقدمه في الشوط الثاني رغم تحسن أداء المنتخب البحريني العميد الذي قلص الفارق إلى خمسة أهداف في الشوط الثاني.

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