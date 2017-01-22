طبيب المنتخب يبرئ شريف إكراميالأحد، 22 يناير 2017 06:03 م
أكد طبيب منتخب مصر لكرة القدم، محمد أبو العلا، أن حارس مرمى الأهلي والمنتخب، شريف إكرامي، كان يعاني بالفعل من إصابة في العضلة الخلفية قبل مباراة المنتخب ومالي يوم الثلاثاء الماضي.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب، أمس السبت، والتي ألمح فيها إلى أن شريف إكرامي لم يكن يعاني من أي إصابة في الأيام الماضية.
من جهته، قال إكرامي اليوم الأحد، إن تقرير طبيب المنتخب هو الذي سيبثت حالته قبل مباراة مصر ومالي، مؤكدا أنه تحامل على نفسه في التدريبات خلال اليومين الماضيين من أجل حل أزمة حراسة المرمى في المنتخب بعد إصابة أحمد الشناوي، لكي يتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة أوغندا أمس.
وأوضح طبيب منتخب مصر، أن شريف إكرامي كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب في الأيام الماضية.
وأضاف أبو العلا، أن حارس الأهلي يتعافى بشكل جيد من إصابته ، وحالته أصبحت مطمئنة، وبالتالي شارك في جزء من تدريبات المنتخب المصري أول أمس الجمعة، وتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء أوغندا أمس.
-
خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما لفظيا عنيفا على الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصف في إحدى تغريداته السويدان ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
7 حسابات مميزة لتعلم الإنجليزية عبر "تويتر"
إذا كنت ممن يرتكبون العديد من الأخطاء في قواعد اللغة الإنجليزية، ولا يميزون بين ضمائر الملكية والمخاطب، فيمكنك الاستعانة بهذه الحسابات على موقع تويتر لتخطي هذه ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
مادونا بعد تنصيب ترامب: "فكرت في تفجير البيت الأبيض"
اعترفت نجم البوب الأمريكية مادونا انها فكرت في تفجير البيت الأبيض احتجاجا على تنصيب دونالد ترامب، ولكنها في النهاية قررت إعلان “ثورة حب ضد الطغيان”، حسب قولها. ...Sun, 22 Jan 2017 07:47:14 GMT
-
5 أكاذيب يردِّدها الآباء النرجسيون تدمِّر أطفالهم نفسياً
إذا ما تعرض إنسان لصدمة في مرحلة طفولته، فيمكن أن يؤثر هذا على نفسيته في مرحلة الكبر، وغالباً ما تحدث مثل هذه الصدمات جراء الإهمال العاطفي أو سوء المعاملة. يتسع نطاق ...Sun, 22 Jan 2017 15:10:38 GMT
-
طالبة تكشف سر تهافت الشركات العالمية على توظيفها
تلقَّت الطالبة المستجدة جيسيكا بوينتنج، من جامعة هارفارد عروض تدريب من شركات كبرى، من ضمنها جوجل، وآبل، وفيس بوك، ومايكروسوفت، وميكنسي وباين، وجولدمان ساكس، ...Sun, 22 Jan 2017 15:10:38 GMT
-
"الدفاع الوطني" يمدد مهمة الجيش في الخليج العربيSun, 22 Jan 2017 14:55:27 GMT
-
2 فبراير.. نظر بطلان اتفاقية «ترسيم الحدود» مع اليونانSun, 22 Jan 2017 10:58:16 GMT
-
لهذه الأسباب لا يجب الإفراط في تناول الخضراوات
ربما تصيبك الدهشة حين تعلم أن الوجبات ذات أوراق النباتات الخضراء قد تسبب لك مرضاً لم تسمع به من قبل، بدلاً من أن تتمتع بصحة جيدة. تؤكد طبيبة الأمراض الباطنية، ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
أول ظهور لكندة علوش وعمرو يوسف بعد زفافهما.. صور
حرصت النجمة السورية كندة علوش وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف بنفسهما على شكر حضور حفل زفافهما الثاني الذي أقيم في أسوان. كندة وعمرو لم يكتفيان بالرقص والغناء حتى ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT