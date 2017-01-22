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طبيب المنتخب يبرئ شريف إكرامي
شريف اكرامي

طبيب المنتخب يبرئ شريف إكرامي

الأحد، 22 يناير 2017 06:03 م

أكد طبيب منتخب مصر لكرة القدم، محمد أبو العلا، أن حارس مرمى الأهلي والمنتخب، شريف إكرامي، كان يعاني بالفعل من إصابة في العضلة الخلفية قبل مباراة المنتخب ومالي يوم الثلاثاء الماضي.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب، أمس السبت، والتي ألمح فيها إلى أن شريف إكرامي لم يكن يعاني من أي إصابة في الأيام الماضية.
من جهته، قال إكرامي اليوم الأحد، إن تقرير طبيب المنتخب هو الذي سيبثت حالته قبل مباراة مصر ومالي، مؤكدا أنه تحامل على نفسه في التدريبات خلال اليومين الماضيين من أجل حل أزمة حراسة المرمى في المنتخب بعد إصابة أحمد الشناوي، لكي يتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة أوغندا أمس.
وأوضح طبيب منتخب مصر، أن شريف إكرامي كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب في الأيام الماضية.
وأضاف أبو العلا، أن حارس الأهلي يتعافى بشكل جيد من إصابته ، وحالته أصبحت مطمئنة، وبالتالي شارك في جزء من تدريبات المنتخب المصري أول أمس الجمعة، وتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء أوغندا أمس.

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