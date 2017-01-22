أول رد لـ"ترامب" على الاحتجاجات ضده!الأحد، 22 يناير 2017 05:58 م
في أول رد للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، على على الاحتجاجات النسائية التي انطلقت ضده في الولايات المتحدة والعالم لليوم الثالث على التوالي منذ تنصيبه، أعرب دونالد ترامب اليوم الأحد، عن استغرابه من عدم “تصويتهم بالانتخابات”.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” -حسب موقع “يو.إس.إيه توداي” الأمريكي- “شاهدت الاحتجاجات أمس (السبت) وانتابني شعور أننا حظينا بانتخابات للتو! لماذا لم يصوت هؤلاء الناس (المحتجين)”، مضيفا أن “المشاهير يضرون بالقضية بشكل سيء”.
واجتاح مئات الألوف من النساء أكبر المدن الأمريكية، اليوم الأحد، في اليوم الثالث على التوالي من احتجاجات انطلقت الجمعة الماضية يوم احتفالات تنصيب ترامب، تنديدا بشعاراته التي أطلقها ضد المرأة خلال حملته الانتخابية، كما شارك في الاحتجاجات عدد كبير من المهاجرين والأقليات العرقية التي خصها الرئيس الأمريكي أيضا بتصريحات معادية خلال الانتخابات.
وأضاف ترامب عبر “تويتر” في تعليقه على الاحتجاجات، أن “المحتجين السلميين هم سمة مميزة لديمقراطيتنا، حتى إذا لم أتفق معهم دائما، فأنا أعترف بحق الناس للتعبير عن أرائهم”.
وقال “يو.إس.إيه توداي” إن أكثر من 6ر2 مليون شخص تظاهروا في أكبر المدن الأمريكية وبعض عواصم الدول الأوروبية والآسيوية أيضا، تضامنا مع المسيرة الرئيسية في العاصمة واشنطن، والتي بدأت يوم تنصيب ترامب.
وشارك في مسيرة واشنطن العديد من مشاهير السياسة والأفلام السينمائية لهوليوود، وعلى رأسهم إبنة المناضل الأمريكي الراحل مالكولم إكس، والمغنية مادونا، بجانب المطربة ريهانا والممثلة سكارليت جوهانسون.
وحسب الموقع الأمريكي، فإن العديد من الناس انتقلوا على متن حافلات أو تحليقا بالطائرات من مدن أمريكية يصل بعدها إلى كاليفورنيا على الساحل الغربي، للحفاظ على صمود المسيرة الرئيسية بواشنطن، والتي يشارك فيها مئات الآلاف من الرجال والنساء بجميع الأعراق والأديان.
ورفع المحتجون لافتات تسلط الضوء على العديد من القضايا التي تثير العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الرئيس الجديد معها، وبينها حقوق المرأة، وتغير المناخ، وإصلاح القانون الجنائي، والمهاجرين، والعنصرية، وغيرها.
-
خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما لفظيا عنيفا على الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصف في إحدى تغريداته السويدان ...Sun, 22 Jan 2017 09:59:31 GMT
-
7 حسابات مميزة لتعلم الإنجليزية عبر "تويتر"
إذا كنت ممن يرتكبون العديد من الأخطاء في قواعد اللغة الإنجليزية، ولا يميزون بين ضمائر الملكية والمخاطب، فيمكنك الاستعانة بهذه الحسابات على موقع تويتر لتخطي هذه ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
مادونا بعد تنصيب ترامب: "فكرت في تفجير البيت الأبيض"
اعترفت نجم البوب الأمريكية مادونا انها فكرت في تفجير البيت الأبيض احتجاجا على تنصيب دونالد ترامب، ولكنها في النهاية قررت إعلان “ثورة حب ضد الطغيان”، حسب قولها. ...Sun, 22 Jan 2017 07:47:14 GMT
-
5 أكاذيب يردِّدها الآباء النرجسيون تدمِّر أطفالهم نفسياً
إذا ما تعرض إنسان لصدمة في مرحلة طفولته، فيمكن أن يؤثر هذا على نفسيته في مرحلة الكبر، وغالباً ما تحدث مثل هذه الصدمات جراء الإهمال العاطفي أو سوء المعاملة. يتسع نطاق ...Sun, 22 Jan 2017 15:10:38 GMT
-
طالبة تكشف سر تهافت الشركات العالمية على توظيفها
تلقَّت الطالبة المستجدة جيسيكا بوينتنج، من جامعة هارفارد عروض تدريب من شركات كبرى، من ضمنها جوجل، وآبل، وفيس بوك، ومايكروسوفت، وميكنسي وباين، وجولدمان ساكس، ...Sun, 22 Jan 2017 15:10:38 GMT
-
"الدفاع الوطني" يمدد مهمة الجيش في الخليج العربيSun, 22 Jan 2017 14:55:27 GMT
-
2 فبراير.. نظر بطلان اتفاقية «ترسيم الحدود» مع اليونانSun, 22 Jan 2017 10:58:16 GMT
-
لهذه الأسباب لا يجب الإفراط في تناول الخضراوات
ربما تصيبك الدهشة حين تعلم أن الوجبات ذات أوراق النباتات الخضراء قد تسبب لك مرضاً لم تسمع به من قبل، بدلاً من أن تتمتع بصحة جيدة. تؤكد طبيبة الأمراض الباطنية، ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT
-
أول ظهور لكندة علوش وعمرو يوسف بعد زفافهما.. صور
حرصت النجمة السورية كندة علوش وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف بنفسهما على شكر حضور حفل زفافهما الثاني الذي أقيم في أسوان. كندة وعمرو لم يكتفيان بالرقص والغناء حتى ...Sun, 22 Jan 2017 12:55:12 GMT