بحضور محلب والعصار وخورشيد.. تكريم الخازندار وصادق والباز ضمن أفضل 100 قيادة افريقية شابةالأحد، 22 يناير 2017 05:56 م
بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمد العصار وزير الأنتاج الحربي ووزيرة الأستثمار داليا خورشيد وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وافريقيا ينظم المركز الفرنسي للبحوث والدراسات Choiseul إحتفالية كبري بأحدي فنادق القاهرة علي كورنيش النيل للإعلان عن قائمة بأبرز 100 من القيادات الأفريقية الشابة تقديرًا لدورهم في دعم مستقبل التنمية بقارة أفريقيا .
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جاء هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة وكريم صادق العضو المنتدب لقطاع النقل بالشركة وباسم الباز مؤسس و رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكربون القابضة على قائمة أبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا
احتل هشام الخازندار المرتبة الثالثة على قائمة التصنيف السنوي لأبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا، وهو أيضًا أحد القيادات الدولية الشابة بالمنتدى الاقتصادي الدولي World Economic Forum (WEF)، تقديرًا لإنجازاته منذ أن اشترك مع أحمد هيكل في تأسيس شركة القلعة عام 2004 ولا سيما دوره المحوري في تنمية القلعة لتصبح أكبر شركة استثمار مباشر بأفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات تربو قيمتها على 9.5 مليار دولار أمريكي موزعة بين 15 قطاع صناعي متنوع في 15 دولة.
وفي هذا السياق أعرب هشام الخازندار عن اعتزازه باختياره ضمن قائمة القيادات الأفريقية الشابة في إشارة إلى الفرص والإمكانيات الهائلة التي تحظى بها أسواق القارة الأفريقية. وأوضح الخازندار أن توظيف الطاقات الهائلة التي تحظى بها الاقتصادات الأفريقية سيتطلب سد فجوات المعرفة وتمكين القيادات الشابة من تبني الأفكار والمبادرات الابتكارية. وتابع أن التعليم سيكون الأساس الداعم لذلك من خلال تزويد الشباب بفرص حقيقية لاستكمال مسيرتهم العلمية بالمعاهد والجامعات الدولية العريقة فضلاً عن توفير فرص التعليم الأساسي لجميع المواطنين وكذلك برامج ودورات التدريب المهني.
ومن جانبه قال كريم صادق أن اقتصادات أفريقيا تحظى بمقومات كلية جذابة تدعم تحولها إلى أكبر مركز للقوى العاملة عالميًا بحلول عام 2040، ويصاحب ذلك ظهور جيل جديد من رجال الأعمال وصناع القرار العازمين على إحداث نقلة تقدمية بالمنظومة الاقتصادية في أفريقيا. وأعرب صادق عن فخره بالوقوف وسط نخبة من الكفاءات والمواهب القادرة على توظيف الطاقات الفريدة التي تتميز بها الاقتصادات والأسواق الأفريقية.
جدير بالذكر أن كريم صادق تولى الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة تأهيل شركة سكك حديد ريفت فالي التابعة لشركة القلعة في قطاع النقل والدعم اللوجيستي بشرق أفريقيا والقائمة على إدارة وتشغيل الشبكة القومية للسكك الحديدية في كينيا وأوغندا
واخير اشار باسم الباز مؤسس و رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكربون القابضة أن التكريم يمثل قائمة Choiseul 100 Africa التصنيف السنوي الذي يقوم بإعداده المركز الفرنسي للبحوث والدراسات Institute Choiseul بغرض التعرف على القيادات الاقتصادية بأفريقيا بما في ذلك رواد الأعمال الناجحين وأصحاب المشروعات الاستثنائية وكبار التنفيذيين ذوي الخبرات والكفاءات العالية بالشركات البارزة. وتصف المنظمة الفرنسية القيادات الأفريقية الشابة بأنهم تجسيد مشرف لروح التغيير والتطور الحاملة لتطلعات وأحلام الأجيال القادمة ببلدان القارة الأفريقية .
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